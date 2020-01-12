‘Vekâlet Savaşlarının Mehdisi’: Süleymani

Prototipine Milattan Önce 2000'lerin Mısırında rastlansa da (Arkeolojik kanıt, piramitlerdeki kabartmalar) Pers İmparatorluğu'yla özdeşleştirilen satrançta en stratejik taşlardan biri, belki de birincisi olan vezir yıkılırsa ne olur?



Dünya kamuoyu, 3 Ocak 2020'de İran'ın; Afganistan'dan Mağrip'e uzanan nüfuz alanındaki en etkili komutanlarından biri olan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra bir önceki cümleyle özetlenebilecek soruyu soruyor.



Satranç üzerine yazılmış en esaslı edebi eserlerden biri, belki de birincisi olan Stefan Zweig novellası Schachnovelle; oyunu, hücrede bol vakti olduğu için teorik olarak öğrenip pratikte dünya devleriyle kapışan bir kahramanın öyküsü ekseninde anlatır. İran'ın; Süleymani üzerinden, 1990'lar hatta 1979 Devrimi'nden bu tarafa oynadığı satranç ise ustalığın teoriyle değil, sahadaki pratikle artırıldığının göstergesi. Gelgelelim şimdi oyundaki en önemli aktörün -'şah'ı, bir başka deyişle Ayetullah Ali Hamaney'i koruyan 'vezir'in- düşmesiyle atlardan fillere, kalelerden piyonlara diğer bütün taşların sarsılması da mukadder.

Tahran'ın Süleymani suikastına alelacele karşılıklar vermesinin de bir sebebi de bu. Gerçi mevcut ABD-İran gerilimini analiz ederken, hafife alınmayacak kimi istihbari yorumlara göre tıpkı ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasında da izleri görülen 'danışıklı dövüş' senaryosunu da akılda tutmak gerekiyor.

Kasım Süleymani, Şii Hilali'ni emperyal bir hedefe dönüştürmüş Tahran müesses nizamının şahin kanadı için sahadaki 'Zülfikâr' veya bir tür 'Vekâlet Savaşı Mehdisi' gibi görülüyordu. Bir suikastla öldürülmüş olmasının sadece Şii Hilali bölgesinde değil, İran'ın içinde de elbette sonuçları olacaktır. Bu hafta suikastın üzerinden dokuz gün geçtikten sonra taşlar kısmen yerine oturduğu için Üç Boyutlu Portre'de bu olası sonuçları anlamaya, anlatmaya çalışacağız.