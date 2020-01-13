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Haberi: Ve korkulan oldu... 52 kez deprem oldu! İnsanlar ediliyor

Ajanslardan gelen haberine göre, Filipinlerin başkenti Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı’nda dünkü dehşete düşüren patlamanın ardından bir patlama daha meydana geldi. Yanardağ çevresinde dünkü patlamadan bu yana toplam 52 volkanik deprem kaydedildi. Yanardağdan çıkan küller, 100 kilometre kuzeye yayıldı ve başkent Manila'nın güneyinde görüş alanını etkiledi. Korkunç anlar ise anbean kameralara yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 13.1.2020 08:19 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 08:19
Son Dakika Haberi: Ve korkulan oldu... 52 kez deprem oldu! İnsanlar tahliye ediliyor

Dünya, İran'ın bir yolcu uçağını füzeyle düşürmesinin ardından gözünü bir başka patlama haberine çevirdi. Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi 'de, dünkü yanardağı patlamasının ardından bu sabah ikinci patlama meydana geldi.

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu'ndan (NDRRMC) yapılan açıklamada, Batangas eyaletindeki yanardağda bugün yerel saatle sabah patlama yaşandığı bildirildi.

Yanardağ çevresinde dünkü patlamadan bu yana toplam 52 volkanik deprem kaydedildi. Yanardağdan çıkan küller, 100 kilometre kuzeye yayıldı ve başkent Manila'nın güneyinde görüş alanını etkiledi.

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Son Dakika Haberi: Ve korkulan oldu... 52 kez deprem oldu! İnsanlar tahliye ediliyor
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