ABD halkı Trump'ın İran politikasından memnun değil

ABD'de çeşitli medya kuruluşları İran konusu ile ilgili kamuoyu anketleri gerçekleştirdi. Amerikalıların çoğunluğu Başkan Donald Trump'ın İran'la olan durumu idare etmesinden memnun değil ve başkomutan olarak yaptığı eylemlerin ABD'yi daha az güvenli hale getirdiğini düşünüyor.

Newsweek dergisinin haberine göre, ABC News/Ipsos anketi Cuma ve Cumartesi günü gerçekleştirildi ve diğer medya kuruluşları tarafından yapılan anketlerin gösterdiği sonuçlarlara yakın sonuçlar verdi. Son ankete katılanların yüzde 56'sı ABC ve Ipsos'a Trump'ın İran politikasını ele almasını onaylamadıklarını söylerken, yüzde 52'si Başkan Trump'ın Kasım Süleymani'yi öldürmek için askeri hava saldırısı düzenleme kararının ABD'yi genel olarak daha az güvenli hale getirdiğini söyledi.

DEMOKRATLAR ELEŞTİRİYOR

3 Ocak tarihinde dronla gerçekleştirilen saldırılar sonrası Demokrat milletvekilleri ve bazı Cumhuriyetçiler, Trump'ın kongre liderlerine haber vermeden alınan kararını eleştiriyor. Eleştirmenler, Trump'ın kararının ABD'yi İran'la savaşa yaklaştırdığını ve uluslararası hukuka göre yasadışı bir suikast olduğunu savunuyorlar.

Trump ve yönetimi Süleymani'nin ABD'ye "yakın" saldırılar planladığını savunurken, Trump Ortadoğu'daki ABD büyükelçiliklerinin hedef alınacağını söylerken, ancak, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da o tam olarak nerede ve ne zaman saldırıların meydana geleceğini bilmediğini açıklaması, ABD'de ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. New York Times gazetesine göre ise Trump'ın bu açıklamasının Süleymani'ye düzenlenen suikast saldırısını haklı göstermek için yapıldığını ileri sürüyor.

GERGİNLİĞİ ONAYLAMIYOR

ABC/Ipsos anketi gibi, USA Today ve Ipsos tarafından yapılan bir başka ankette ise Amerikalıların yüzde 55'inin Süleymani'nin öldürülmesinin ABD'yi daha az güvenli hale getirdiğini düşünüyor . Ayrıca Reuters ve Ipsos tarafından yapılan bir anket, Amerikalıların yüzde 53'ünün Trump'ın İran ile gerginliği ele almasını onaylamadığı ortaya koyuyor.

Reuters/Ipsos anketine katılanların yüzde 71'i ABD ve İran'ın birkaç yıl içinde bir savaşa girebileceğine inanırken, Demokratlar, bağımsızlar ve Kongre'deki bazı Cumhuriyetçiler, Başkanın İran'a karşı savaş eylemleri gerçekleştirme gücünü dizginlemek için beraber hareket ediyorlar.

TWİTTER TARİHİNİN EN ÇOK BEĞENİLEN TWEETİ

Bu arada Başkan Trump, Kasım Süleymani'ye yönelik suikast girişiminin haklı olduğunu anlatmak için özellikle twetler aracılığı ile dünyaya mesaj verirken, Tahran'da gerçekleştirilen rejim aleyhine protesto gösterilerine tam destek çıkıyor.

İvanka Trump ise attığı bir tweett ile, Başkan Trump'ın Farsça İranlı göstericilere destek çıktığı tweet'in, Twitter tarihinde en çok beğenilen mesaj olduğunu ileri sürdü. (İrfan Sapmaz/Washington)