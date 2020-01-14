Esper: İran ile daha tehlikeli bir çatışmayı önledik

ABD'de İranlı General Kasım Süleymani'ye yönelik tartışmalar özellikle Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında sürerken, Savunma Bakanı Mark Esper pazar sabahı CBS Televizyonunda Margaret Srennan'ın "Millet ile Yüzleş" programına konuk olarak İran ile ilgili açıklamalarda bulundu ve "Birkaç gün içinde bir saldırı olacağı, yani birden fazla ülkenin bu saldırıların içinde olacağı ve önceki saldırıların bizi İran'la açık düşmanlığa götüreceği bilgisini aldık." dedi.

Esper, "20 yıldır Amerika'ya yönelik saldırıları yöneten oydu. Bu yüzden bunun olacağına inanmak için her türlü beklentimiz vardı." derken, saldırıyı önlemek için hiçbir şey yapmamanın risklerinin harekete geçme riskinden daha büyük olduğunu savundu ve "Bu benim için zor bir karar oldu. " diyerek olayın önemine vurgu yaptı.

"TETİKTE OLMALIYIZ"

Bu arada CNN'in "State of the Union" haber programında Jake Tapper ile konuşan Esper, İran'ın ABD'ye yönelik doğrudan eylem tehdidinin azaldığını, ancak İran'ın "kötü niyetli davranışlarının" devam etme olasılığının yüksek olduğunu düşündüğünü söyledi.

Esper şöyle devam etti. "Tetikte olmalıyız. Yapmamız gereken, İran'ın bizimle masaya oturacakları bir pozisyona geri dönmek. İran'ın normal bir ülke gibi davranmasını nasıl sağlayabiliriz. Hepimizin istediği bu. Bölgesel ortaklar bunu istiyor. Avrupalıların istediği de bu, İran'ın normal bir ülke gibi davranmasını sağlamak."

Esper son olarak şunları sözlerine ekledi."Elinde yüzlerce Amerikan askerinin kanı olan dünyanın önde gelen teröristi Kasım Süleymani'yi saf dışı ettik. İkinci olarak, İran'la caydırıcılığı geri aldık ve bunu Amerikan kayıpları olmadan yaptık. Ve üçüncüsü, bölgedeki dostlarımıza ve müttefiklerimize, ABD'nin ayağa kalkacağına ve çıkarlarımızı savunacağına dair güvence verdik."