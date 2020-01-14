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'nda uçuşlar durduruldu

'ın başkenti Hartum'da yoğun çatışma seslerinin ardından Hartum Uluslararası Havaalanı'nda uçuşların durdurulduğu açıklandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 14.1.2020 19:28
Hartum Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
Sudan'ın başkenti Hartum Havalimanı'nda tüm uçuşların yerel saatle 20.00'a kadar askıya alındığı duyuruldu. Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Abdul Hafız Abdul Rahman tarafından yapılan açıklamada, uçuşların yolcuların güvenliği açısından durdurulduğu ifade edildi. Hartum'da Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) üslerinde çatışma seslerinin ardından söz konusu kararın alındığı bildirildi. Görgü tanıklarına göre, NISS üyeleri güvenlik merkezinin yakınındaki kontrol noktalarından havaya ateş açıldı.

Öte yandan yerel kaynaklar, Hartum'daki güvenlik merkezinin yakınında askeri polis üyeleri ile istihbarat servisi üyelerinin arasında çatışma yaşandığını bildirerek bazı yolların kapatıldığını ifade etmişti.
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Hartum Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
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