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'tan 'ye net mesaj: Geri adım atmayız!

yönetimi, meclisin " güçlerinin ülkeden çıkarılması" için aldığı karardan geri adım atmayacağını duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 14.1.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 13:25
Irak'tan ABD'ye net mesaj: Geri adım atmayız!

Irak Başbakanlık Basın Sözcüsü Vilyam Verde, yaptığı basın açıklamasında, "Hükümet, meclisin ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için aldığı karardan geri adım atmayacak." dedi.

Verde, Irak hükümetinin, ABD ile, askerlerinin DEAŞ'la mücadele amacıyla ülkede kalması için yeni anlaşma imzaladığı iddialarıyla ilgili, "Hükümet, böyle bir anlaşma imzalamadı." ifadelerini kullandı.

"Meclis, hükümet için tavsiye kararı aldı." diyen Verde, söz konusu kararın, tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını kapsadığını vurguladı.

Irak Meclisi'nde 5 Ocak'ta yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verilmişti.

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Irak'tan ABD'ye net mesaj: Geri adım atmayız!
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