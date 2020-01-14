Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İran’da gerçek mermi tartışması

’da gerçek mermi tartışması

Giriş Tarihi: 14.1.2020
İran’da gerçek mermi tartışması
İran'da 176 kişinin yaşamını yitirdiği Ukrayna yolcu uçağının füzeyle düşürüldüğünün yetkililerce kabul edilmesinin ardından hafta sonu gerçekleşen gösterilere 'gerçek mermi' tartışması damgasını vurdu. ABD merkezli AP ajansı, İranlı güvenlik güçlerinin öğrencilerden oluşan göstericilere karşı gerçek mermi kullandıklarını ileri sürdü. Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi ise protestoculara karşı itidalli davranmaları yönünde polis memurlarına emir verildiğini, iddiaların aksine gerçek mermi kullanılmadığını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran’da gerçek mermi tartışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN