İran’da gerçek mermi tartışması

İran'da
176 kişinin yaşamını yitirdiği Ukrayna yolcu uçağının füzeyle düşürüldüğünün yetkililerce kabul edilmesinin ardından hafta sonu gerçekleşen gösterilere 'gerçek mermi' tartışması damgasını vurdu. ABD merkezli AP ajansı, İranlı güvenlik güçlerinin öğrencilerden oluşan göstericilere karşı gerçek mermi kullandıklarını ileri sürdü. Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi ise protestoculara karşı itidalli davranmaları yönünde polis memurlarına emir verildiğini, iddiaların aksine gerçek mermi kullanılmadığını söyledi.