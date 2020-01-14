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Korkulan oldu! 2 yıl sonra yeniden harekete geçti

Gelen son dakika haberine göre Ekvador’a bağlı Galapagos Adaları’nda ’nda patlama meydana geldi. 2 yıl sonra yeniden harekete geçen yanardağı büyük panik yarattı. 1476 metrelik yanardağ en son 2018’de faaliyete geçmişti.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 07:47 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 08:28
Korkulan oldu! 2 yıl sonra yeniden harekete geçti

Gelen son dakika haberine göre, Ekvador'un Galapagos Ulusal Park İdaresinden yapılan açıklamada, Fernandina Adası'ndaki La Cumbre Yanardağı'nda volkanik faaliyet tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, yanardağın iki yıla yakın aradan sonra yeniden lav püskürtmeye başladığı belirtildi.

EN SON 2018'DE FAALİYETE GEÇMİŞTİ!

1476 metrelik yanardağ en son 2018'de faaliyete geçmişti.

İnsan yerleşiminin bulunmadığı Fernandina Adası, aralarında iguana ve penguenlerin olduğu çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

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Korkulan oldu! 2 yıl sonra yeniden harekete geçti
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