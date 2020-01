Küllerinden doğuyorlar

Avustralya'nın tarihinin en kötü yangınlarından biriyle mücadelesi devam ediyor. Ancak, kül olan bazı yerlerde bitkilerin yeniden çıkmaya, yaşamın geri dönmeye başladığı görülüyor.

Avustralyalı fotoğrafçı Murray Lowe, yangınların en etkili olduğu eyalet olan New South Wales'deki Kulnura kenti yakınlarındaki tahribatı görüntülemek için kamerasını aldığında küllerin arasından bitkilerin tekrar çıktığına tanık oldu. Lowe, kül olan alanda yürürken gördüğü manzarayı "tam bir yıkım" olarak tanımlarken bitkilerin yeniden çıkmasının umut verdiğini söyledi. Lowe, "Avustralya'nın ünlü ormanlarının yeniden doğuşuna tanık oluyoruz" dedi.

University of Sheffield'dan yangın ekolojisi uzmanı Dr. Kimberley Simpson, kül olan alanlarda bitkilerin yeniden çıkmasının normal olduğunu söyledi. Simpson'a göre, bu bitki türleri on milyonlarca yıl boyunca yangınlara maruz kaldı ve hızlı şekilde yeniden hayata dönmelerini sağlayacak şekilde evrim geçirdi.

Öte yandan Yeni Güney Galler eyaletinde hava sıcaklığının düşmesi ve rüzgar hızının yavaşlamasıyla yangınların bir kısmı kontrol altına alınmaya başlandı. Yangınlar nedeniyle 10 milyon hektar alan zarar görürken 27 kişi öldü, 2 bini aşkın ev kül oldu yarım milyar hayvan telef oldu.