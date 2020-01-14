‘Megxit’ krizi için Sandringham’a indiler

BUGÜN NELER OLDU

İngiliz kraliyet ailesi Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın unvanlarını ve görevlerini bırakacaklarını duyurmasıyla başlayan krizi çözmek için Kraliçe 2. Elizabeth'in riyasetinde toplandı.İngiliz basını, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma talebiyle gündeme gelen 'Brexid' krizi kavramını, Meghan Markle atfederek 'Megxit' başlıklarını atmıştı. Prens ve eşinin saraydan taşınmasıyla patlak veren krizin ardından ülkenin kuzey doğusundaki Norfolk'un Sandringham köyünde 'Megxit' toplantısı yapıldı. Toplantıda Harry - Meghan çiftinin "gelecekteki rollerinin" konuşulduğu tahmin ediliyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in başkanlığındaki toplantıya Veliaht Prens Charles, tahtın sonraki varisi Prens William başta olmak üzere ailenin önemli üyeleri katıldı. Prens Harry toplantıya bizzat katılırken, Meghan Markle'ın oğluyla bulunduğu Kanada'dan telefonla bağlanacağı ifade edilmişti.Öte yandan bu yıl 94 yaşına basacak olan 2. Elizabeth dün, Sandringham köyünde pazar ayinine giderken ilk kez işitme cihazıyla fotoğraflandı.