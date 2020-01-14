Rusya Savunma Bakanlığı'dan son dakika ateşkes açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Libyalı darbeci general Hafter'in ateşkes anlaşmasını değerlendirmek için 2 gün süre istediğini açıkladı.



Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada General Hafter'in Moskova'dan gece saatlerinde ayrıldığı fakat anlaşmayı olumlu bulduğu ifade edilirken Hafter'in anlaşma taslağının nihai sonucu için Libya'da bulunan ve kendisini destekleyen aşiret liderleri ile tartışması gerektiği için 2 gün süre istediği belirtildi. Bakanlık açıklamasının devamında Libya'da artan sorunlara karşılık tarafların dengeli ve özenli çalışma yapması gerektiği de ifade edildi.

TÜRKİYE VE RUSYA ARABULUCULUĞUNDA...



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Moskova'da Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve darbeci general Hafter ateşkes anlaşması görüşmeleri yapmıştı. Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac tarafı anlaşma taslağını imzalayarak Rusya ve Türkiye'ye teslim ederken Hafter ise 1 gün süre istemiş ve gece yarısı Moskova'dan anlaşmayı imzalamadan ayrılmıştı.

LAVROV: LİBYA SÜRECİ BİTMEDİ

Resmi ziyaret için gittiği Sri Lanka'da, Sri Lanka Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Hafter'in çekildiği 'Libya anlaşmasına' dair soruya, "Biliyorsunuz Başkan Putin, İstanbul'u ziyaret etti ve başkanlar Libya ile ilgili de görüşmelerde bulundu. Dün de Moskova'da Türk ve Rus heyetlerin de katıldığı bir görüşme gerçekleştirildi. Moskova'daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadı ancak çabalar devam edecek" dedi.

LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞBAKANI SERRAC İSTANBUL'A GELDİ

Libya'da bir ateşkes anlaşması imzalanması için General Hafter ile Moskova'da bir araya gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, yaşanan krizin ardından İstanbul'da mola verdi.



Libya UMH Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, Pazar günü İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, ardından ateşkes anlaşması imzalanması için Moskova'ya gitmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmede Sarrac ateşkes anlaşmasını imzalamış ancak süre isteyen Hafter, anlaşmaya imza atmadan ülkeden ayrılmıştı.



Yaşanan kriz sonrası Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, İstanbul'a geldi. Sarrac'ın İstanbul'a geliş nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, otelde bazı görüşmelerde bulunacağı öğrenildi..