Son dakika... Nancy Pelosi: Azil sürecini yönetecek yetkililer yarın belirlenecek

Gelen son dakika haberine göre ABD Temsilciler Meclisi, yarın yapılacak oylama ile, azil sürecini yönetecek yetkilileri belirleyecek ve azil maddelerinin ABD Senatosu'na gönderilmesine karar verecek. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Cuma günü milletvekillerine gönderdiği bir mektupta, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin, Başkan Donald Trump'a karşı azil suçlamalarını içeren iki maddeyi önümüzdeki hafta Senato'ya göndereceğini söylemişti.

Öte Pelosi, "Her Senatör, anayasa ve kurallar kapsamında tarafsız bir adalet sağlamak için yemin etmektedir. Her senatör, şimdi bir seçim yapmak zorunda. Ya başkana sadık olacaklar ya da anayasaya." ifadelerini kullanmıştı..

Bu bir son dakika gelişmesidir ve detaylar güncellenmektedir...

AZİL SÜRECİ HAKKINDA EN SIK SORULAN SORULAR

Azil süreci nedir?

Azil, Birleşik Devletler'de çalışan bir kamu görevlisinin görevi suistimal ettiği yönünde yeterli delil olduğu takdirde, yargılanarak görevden alınmasıdır.

Azil süreci neden şimdi yaşanıyor ve nasıl başladı?

Ağustos ayında ismi paylaşılmayan bir şahit, Trump'ın siyasi kazanç için gücünü kötüye kullandığını söyledi.

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