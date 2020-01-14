Taal’ın lavlarından kaçış sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Filipinler'inbaşkenti Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı önceki gün önce duman ve kül ardından da lav püskürtünce, Filipinler Yanardağ Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, alarm seviyesini 3'ten 4'e çıkarttı. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) dün sabah ikinci bir patlamanın yaşandığı bildirildi.Yanardağ çevresinde toplam 52 volkanik deprem kaydedildi. Küllerin 100 kilometre kuzeye yayıldığı ve başkent Manila'nın güneyinde görüş alanını etkilediği ifade edildi. Yanardağ bölgesinde 6 bin 346 kişi tahliye edildi. Manila Uluslararası Havalimanı'nda şimdiye kadar toplam 240 uçuşun iptal edildiği bildirildi. Taal Yanardağı son 450 yılda 34 kez patladı.Taal Yanardağı'na sadece 10 kilometre mesafede, Chino Vaflor ve Kat Bautista Palomar adlı çift üzerlerine kül yağmasına rağmen düğüne devam etti.