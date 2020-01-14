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/ 12 kilometrelik tünele konteynır oda yapmış

Giriş Tarihi: 14.1.2020
YPG/PKK 12 kilometrelik tünele konteynır oda yapmış
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın kırsal alanla kent merkezini birbirine bağlayan bir tüneli daha ortaya çıkarıldı. İlçenin batı kırsalından başlayan tünel, Suriye-Türkiye sınırına, kent merkezine ve güneydeki Ayn Arus beldesine uzanıyor. Tünelde, teröristlerin barınmak için konteynır malzemelerinden odalar yaptığı, elektrik ve su hatları çekerek yerin altını geçici yaşam alanına çevirdiği görüldü. Teröristler, tünelleri Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazmıştı. Sivilleri kendisine kalkan yapan YPG/PKK'nın hastane ve okulların altına kazdığı tünel ve sığınaklar ortaya çıkarılmıştı.
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YPG/PKK 12 kilometrelik tünele konteynır oda yapmış
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