8 çocuk da senden değildi...

BUGÜN NELER OLDU

Fas'ın Kelaat Sraghna Köyü'nde yaşayan 50 yaşında bir adam, tesadüfen kısır olduğunu, 5 çocuğunun kendisinin olmadığını öğrendi. Yerel basına göre erkek kardeşi bir tartışma sırasında en küçük kızının davranışlarını eleştirerek "O zaten senin kızın değil" dedi. Gerçeği erkek kardeşinden öğrenen adam, hemen doktora koşarak kısır olup olmadığını doğrulatmaya çalıştı. Doktordan "Kısırsın" cevabını alan adam, karısının 30 yıllık evlilikleri boyunca kendisini aldattığını, 3'ü ölen toplam 8 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrendi. Boşanma davası açan adama, sadece karısı değil, çocukları da sırt çevirdi. Yerel basın kaynaklarına göre, adam karısı ve çocuklarının sözlü ve fiziksel saldırısına uğradığı gibi, nafaka bedeli olan parayı da ödeyemedi. Talihsiz adamın, bir insan hakları kuruluşuna başvurarak, ailesinin mal varlığına el koyduğunu ve mağdur olduğunu anlattığı belirtiliyor.