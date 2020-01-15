ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci: Bu noktaya neden gelindi ve Trump nasıl yargılanacak?

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri arasında bu yaz gerçekleşen telefon görüşmesinin içeriği ile ilgili tartışmaların ardından, Meclis Başkanı Nancy Pelosi Eylül ayında ABD başkanının görevden alınma sürecini resmi olarak başlatan bir emir verdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, "Kimse yasalardan üstün değildir" demiş ve Meclis'in, Trump'ın azlini öneren resmi bir soruşturma için harekete geçtiğini duyurmuştu.

Son durum:

Temsilciler Meclisi, Aralık ayında iki madde ile Trump'ı suçlayarak, yargılanmasına karar verdi.

Nancy Pelosi, 10 Ocak Cuma günü milletvekillerine gönderdiği mektupta, gelecek hafta azil maddelerinin Senato'ya gönderileceğini duyurdu.

Senato'da yapılacak olan yargılamada azil savcıları İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve Yargı Komitesi Başkanı Cum. Jerry Nadler olarak belirlendi.

TRUMP'IN AZİL SÜRECİNDE YARGILANMA AŞAMASINA NASIL GELİNDİ?

Trump'ın, yeni seçilen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky'den, eski Başkan Yardımcısı ve 2020 seçimlerinde Başkan adayı olacak olan Joe Biden'ın aleyhinde bir soruşturma açılmasını talep ettiği iddia edildi. Bu soruşturmanın, 2016 ABD Başkanlık Seçimleri ile ilgili olduğu dillendirilmekle birlikte, konu ve Trump'ın talebi hakkında kesin bir kanıt bulunmuyor. Uzmanlara göre, Beyaz Saray tarafından yayımlanan Trump Zelensky görüşmesinin transkriptinde de talebin konusu net değil.

İddiaların ardından Trump, defalarca kişisel olarak talepte bulunmadığını söyledi. Bununla birlikte Trump, Zelensky ile yaptığı telefon görüşmeleri sırasında, Ukrayna liderinin ABD füze sistemlerinden bahsetmesinin hemen ardından "Bir iyilik yap" diyerek bir konunun araştırılması konusunda istekte bulundu. Trump'ın deyimiyle "Hiçbir şey yapmayan Demokratlar", telefon konuşmasına ek olarak bir iddiada daha bulundular. İddialarına göre, Trump'ın çalışanları Ukraynalı yetkililerle görüşerek, yapılacak olan askeri ve finansal yardımın Joe Biden aleyhinde açılacak olan soruşturmaya bağlı olduğunu bildirdi. Görevden alma soruşturmasındaki tanıklar farklı ifadeler verdi. Bazıları bunun bir istek olduğunu söyledi.

TRUMP NE İLE SUÇLANIYOR?

Trump'ın, iki farklı madde ile belirtilen suçları işlediği iddia ediliyor. Bunlardan birincisi "Görevini kötüye kullanmak", diğeri ise "Kongrenin işleyişini engellemek". "Görevini kötüye kullanmak" maddesi Temsilciler Meclisindeki 197 vekilin "hayır" oyuna karşılık, 230 vekilin "evet" oyu ile onaylandı. "Kongrenin işleyişini engellemek" maddesi ise 198 vekilin "hayır" oyuna karşılık 229 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucuları, görevdeki başkanın Kongre tarafından görevden alınması için hakkında soruşturma yürütülmesine ilişkin ABD Anayasası'na bir madde konulmasını kararlaştırmışlar..

BAŞKAN HAKKINDA AZİL SÜRECİ BAŞLATILMASI 1787'DE KABUL EDİLDİ

İngiliz ortak hukukunda bir kavram olan impeachment (Başkanın azli için meclis soruşturması), 1787'de Philadelphia'da yapılan anayasa toplantısı sırasında en çok tartışılan noktalardan biriydi. Delegeler, "ihanet, rüşvet veya diğer ağır suçlar ve kabahatler" Kongresi tarafından suçlu bulunursa başkanların görevden alınabileceğini kabul etti.

MECLİS, BAŞKANI ŞÜPHELİ BULURSA YARGILAMA SENATODA

Anayasa uyarınca görevden alma maddelerini belirleme yetkisi, Yargı Komitesi'nde işlemlerin başlayabileceği Temsilciler Meclisi'ne verilmiştir. Eğer Meclis, görevden alma maddelerini onaylarsa veya bir başkanı azil için şüpheli bulursa, o zaman Başkan ABD Senatosunda yargılanır. ABD Başkanı Trump'ın da aleyhindeki suçlamalar Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Başkan, Senato'da yargılanacak.

SENATO'DA AZİL SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

100 üyeli Senato'da azil ile ilgili yapılan yargılamada, bir ABD Başkanı'nı görevden almak ve mahkum etmek için üçte iki çoğunluk oyu verilmesi gerekiyor.

ABD SENATOSU ÜYE DAĞILIMI: KAÇ CUMHURİYETÇİ KAÇ DEMOKRAT ÜYE VAR? Toplam 100 koltuklu Amerikan Senatosu'nda Çoğunluk Partisi Cumhuriyetçilerden oluşuyor. Senato'da 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat, 2 de bağımsız üye yer alıyor. Trump'ın azli için, 45 Demokrat üyenin yanı sıra, en az 20 Cumhuriyetçi üyenin de başkanın suçlu olduğu yönünde oy kullanması gerekiyor.

Ayrıca bu tabloda, iki bağımsız üyenin de Trump'ın aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Konu hakkında yorum yapan uzman ve analistlerin görüşü, azil sürecinin Senato'da Trump'ın lehinde sonuçlanacağı yönünde.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da azil duruşmasının Ocak ayında yapılması bekleniyor. Trump'ın azil duruşması için tarih belirlenmedi, ancak Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, bu hafta bir duruşma planlaması yapmanın Senato'nun "ilk işi" olacağını söyledi.

SENATO TRUMP'I AZLEDERSE NE OLACAK?

Donald Trump'ın Senato tarafından azledilmesi halinde mevcut ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, başkanlık seçiminin ardından yeni başkanın görevi teslim alacağı resmi tarih olan 20 Ocak 2021'e kadar Beyaz Saray'da kalacak. Azil gerçekleştiği takdirde ABD başkanlık seçimleri, daha önceden planlandığı gibi 3 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Senato Demokratları, işlemlerin 6 Ocak'ta başlamasını öngören bir yargılama planı önerdi. 6 Ocak'ta etkili bir şekilde savcı olarak görev yapacak olan Temsilciler Meclisi yöneticilerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ile ilgili sunumları bu plan çerçevesinde 9 Ocak'ta başlayacak. Senato Cumhuriyetçilerinin Demokratların önerisini kabul etmeleri pek mümkün gözükmüyor.