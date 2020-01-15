Bağdat’ta ABD üssüne roket

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Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li askerlerin kaldığı Taci Askeri Üssü'nün Katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi, başka bilgi verilmedi. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkedeki ABD askeri sayısını azaltmak için Irak hükümetiyle birlikte çalışacaklarını açıkladı.