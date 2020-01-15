Çin’de göçük, otobüsü yuttu: 6 ölü, 16 yaralı

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ÇİN'in Çinghay eyaletinde bir yolda meydana gelen göçüğe otobüsün düşmesi nedeniyle 6 kişi öldü,16 kişi yaralandı. Şinhua ajansının haberine göre, Çinghay eyaletine bağlı Şining kentinin Nandacie Sokağı'nda göçük meydana geldi. Yolu kullanan bir otobüsün göçüğe düştüğü, arama kurtarma çalışmalarında 6 kişinin cesedine ulaşıldığı, 16 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 4 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Göçüğün nedeni ve kurbanların kimliklerinin tespitine ilişkin çalışma başlatıldı. DIŞ HABERLER