Dünyanın beklediği o imza geldi... ABD ile Çin arasında normalleşme sinyali

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasına imza attı.

Trump, Beyaz Saray'da canlı yayında düzenlenen törendeki konuşmasında, anlaşmanın dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"Bugün Çin ile daha önce atılmamış çok önemli bir adımı atarak birinci faz ticaret anlaşmasını imzalıyoruz. Bu daha önceki herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük." açıklamasını yapan Trump, yakın gelecekte Çin'e gideceğini de aktardı.

Trump, ikinci faz anlaşma için çalışmalara başladıklarını ancak üçüncü faz gibi bir sürecin söz konusu olmadığını vurguladı.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu, anlaşmanın önemine vurgu yaparak iki ülke arasındaki bu ticaret anlaşmasının yeni bir dönemin işareti olduğunu ve bu iş birliğinin devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

Liu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Trump'a hitaben kaleme aldığı bir mektubu da katılımcıların önünde okudu.

ABD VE ÇİN TİCARET SAVAŞI

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı "Made in China 2025" ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın "başmüzakereci" sıfatıyla katıldığı toplantılarda, iki taraftan heyetin Washington-Pekin-Şanghay hattında adeta mekik dokuması ve 13 tur toplantı yapmasına karşın sonuç alınamamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ay başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.