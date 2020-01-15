Dünyanın ilk canlı robotu üretildi

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ABD'li bilim insanları, Afrika pençeli kurbağalarından aldıkları kök hücrelerle dünyanın ilk "canlı makinesini" geliştirdi. Bir milimetreden daha küçük robotların kendi kendilerine hareket edebildikleri kaydedildi. BBC'deki habere göre dünyada daha önce olmayan yeni bir yaşam formu olduğu belirtilen Xenobot adlı robotlar, yaralarını kendileri iyileştiriyorlar ve canlı organizmalar gibi ölüyorlar. Bu robotların tıkanan damarların açılması, okyanusların mikro plastiklerden arındırılması ya da zehirli maddelerin bulunup yok edilmesi gibi alanlarda kullanılması umuluyor. Massachusetts Tufts Üniversitesi'nden Michael Levin, "Bunlar, canlı programlanabilir organizmalar" dedi. Robot bilimciler, robotların dayanıklı olması için genellikle metal ve plastik kullanmayı tercih ediyor. Ancak Levin ve ekibi robotlarını biyolojik dokulardan yaptı.