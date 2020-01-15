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'tan açıklaması! Iraklı Müsteşar Salih: "Petrol gelirimiz, 'in Irak'taki projelerinde kullanılacak"

Başbakan Müsteşarı Mazhar Muhammed Salih, ile yapılan anlaşmalar kapsamında gelirlerinin çeşitli projelere dönüştürüleceğini söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.1.2020 15:23
Irak'tan petrol açıklaması! Iraklı Müsteşar Salih: Petrol gelirimiz, Çin'in Irak'taki projelerinde kullanılacak

Irak resmi ajansının haberine göre, Salih, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında ülkesi ile Çin arasındaki ekonomik anlaşmalara ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi.

Salih, iki ülke arasında petrol gelirlerinin projelere dönüştürülmesi kapsamında bir dizi anlaşma imzalandığını ifade ederek, "Petrol gelirimiz, Çin'in Irak'taki projelerinde kullanılacak. Çin bankalarından birinde günlük 100 bin varil petrol gelirinin yatırılacağı bir hesap açtık. Bu hesap üzerinden Irak'taki projeleri uygulayan Çinli şirketlerin mali hak edişleri karşılanacak." dedi.

Iraklı Bakan, anlaşmanın Irak'ta okul, hastane, yol, elektrik ve kanalizasyon gibi projelere yoğunlaşacağını vurguladı.

Anlaşmaların ülke ekonomisini de hareketlendireceğine işaret eden Salih, bazı projelerin uygulanmasında çimento ve kum gibi yerli ürünler kullanılmasının yanı sıra ülkede istihdam artışı ve özel şirketlere imkanlar sağlanmış olacağını ifade etti.

Irak'ta yaklaşık 40 yıldır çökmüş olan altyapının yeniden imarının önemini aktaran Salih, söz konusu anlaşmanın 20 yıl süreyle devam edeceğini dile getirdi. Çin'in başkenti Pekin'de 19 Eylül 2019'de bir araya gelen Irak ve Çin heyetleri, 8 anlaşma ve birçok protokole imza atmıştı.

Irak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) içinde günlük 4,5 milyon varil petrol üretimiyle ikinci sırada yer alıyor.

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