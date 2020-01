İşte en eski madde

BUGÜN NELER OLDU

Bir gök taşında Dünya üzerindeki en eski maddenin keşfedildiği bildirildi. Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırmada, 1969'da Avustralya'ya düşen Murchison gök taşında, yaklaşık 4,6 milyar yıl önce oluşan Güneş'ten ve Güneş Sistemi'nden daha eski mineral parçacıklarının bulunduğu bildirildi. Amerikalı ve İsviçreli uzmanlar, inceledikleri 40 parçacıktan bazılarının 5 ila 7 milyar yaşında olduğunu, bu durumun parçacıkları, Dünya'da bilinen en eski maddeler haline getirdiğini açıkladı. Çalışma ekibinin lideri ve Chicago Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Philipp Heck, mineral parçacıkları için "Yıldızların gerçek numuneleri, gerçek yıldız tozları" ifadesini kullandı. AA