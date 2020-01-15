Kraliçe Elizabeth Megxit’ı kabul etti

BUGÜN NELER OLDU

İngiliz kraliyet ailesi Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın unvanlarını ve görevlerini bırakacaklarını duyurmasıyla başlayan krizi çözmeye çalışıyor.Kraliçe 2. Elizabeth bundan sonrasına yönelik atılacak adımları değerlendirmek üzere pazartesi günü Sandringham'daki özel konutunda Prens Harry, babası Galler Prensi Charles ve ağabeyi Cambridge Dükü William'ın da katıldığı bir toplantı yapmıştı. Kraliçe 2. Elizabeth toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Ailem ve ben Harry ve Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat yaratma arzusunu tamamen destekliyoruz" dedi ve yaşananların ailesinin çözmesi gereken karmaşık konular olduğunu söyledi.