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lideri : Hiçbir hukuki ve insani temeli yoktur

polisinin Kahire ofisine düzenlediği baskın ile açıklama yapan lideri , "Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki ve insani temeli yoktur." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 19:29
MHP lideri Devlet Bahçeli: Hiçbir hukuki ve insani temeli yoktur

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Mısır polisi 14 Ocak 2020 akşamında Anadolu Ajansı'nın Kahire Ofisi'ne baskın düzenlemiş, biri Türk vatandaşı olmak üzere dört çalışanı hiçbir gerekçe ileri sürmeden gözaltına almıştır. Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur.

Bölgesel işbirliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı böylesi bir dönemde Anadolu Ajansı'nın Kahire Ofisi'ne yapılan karanlık operasyon basın ve ifade hürriyetine açık saldırı, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir.

Komşu coğrafyalarda kalıcı ateşkes çabalarının ısrarla sürdüğü, Akdeniz'de yükselen tansiyonun sabırla yatıştırılmak istendiği bir süreçte; Libya'da Hafter'in, İdlib'te Esad'ın, Mısır'da Sisi'nin tehlikeli tutumları ve krize oynamaları sorumsuzluktur, şuursuzluktur.

Darbeci Sisi yönetiminin gözaltına alınan Ajans çalışanlarını bahanesiz serbest bırakması, ayrıca Türkiye'den özür dilemesi büyük bir mecburiyettir. Bu ayıp ve kabalığı kınıyor, Mısır'ın yanlıştan dönmesini samimiyetle ümit ve temenni ediyorum."

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MHP lideri Devlet Bahçeli: Hiçbir hukuki ve insani temeli yoktur
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