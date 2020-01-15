Porto Riko'da 5,2 büyüklüğünde deprem

CNN Espanol'un haberine göre, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin adanın güneyindeki Guanica şehrindeki deniz tabanının 5 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.
USGS, depremin, geçen haftalarda yaşanılan depremlerin bir benzerinin yaşanma olasılığını artırdığını belirtti.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Ülkede 7 Ocak Salı günü de sabah saatlerinde 6,4'lük depremle sarsılmıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı deprem, elektrik ve su kesintilerine yol açmıştı.
Depremde aralarında okulların bulunduğu çok sayıda binada hasar oluşmuştu.
Hasarlı evlerine dönmekten korkan 2 binden fazla kişi halen sığınaklarda ikamet ediyor.