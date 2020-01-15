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Son dakika: Putin Medvedev'in yerine başbakan adayını önerdi

Devlet Başkanı , Federal Vergi Servisi Başkanı ’i, ’den boşalan başbakanlık görevine önerdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.1.2020 19:55 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 19:56
Son dakika: Putin Medvedev'in yerine başbakan adayını önerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin'i, Dmitriy Medvedev'den boşalan başbakanlık görevine önerdi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin'in Mişustin'le görüşerek başbakanlık görevini teklif ettiği belirtildi.

Rusya'da hükümet istifa ediyor

Mişustin'in görevi kabul ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Putin'in adaylık teklifini, onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğu kaydedildi.

Duma Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Duma'ya uluşan Mişustin'le ilgili adaylık teklifinin oylaması yarın gerçekleştirilecek.

Dmitriy Medvedev, bugün Putin'e hükümetin istifasını sunmuş, Putin de istifayı onaylamıştı.

1966 yılında Moskova'da doğan Mişustin, 2010'dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi başkanlığı görevini yürütüyordu.

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Son dakika: Putin Medvedev'in yerine başbakan adayını önerdi
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