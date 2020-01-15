Son dakika gelişmesi! Ukrayna düşen uçağın kara kutusunu geri istedi

İran'da İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre düşen Ukrayna uçağı dünyada büyük bir krize neden oldu. 176 kişinini hayatını kaybettiği uçak kazası sonrasında tüm oklar İran hükümetini gösteriyordu. Kısa bir süre sonra İran hükümeti uçağı ABD'yi hedef alan kendi füzelerinin düşürdüğünü kabul etmişti. Bu itiraf sonrası ise İran ve ABD'nin başını çektiği ülkeler arasında sular durulmuyor.

Ukrayna son olarak uçağın kara kutusunun kendilerine iade edilmesini istedi. İran, kara kutuyu Fransa'ya göndereceğini duyurmuştu.

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