Yıldız Savaşçısı Facebook’a karşı!

BUGÜN NELER OLDU

Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin ünlü oyuncusu Mark Hamill, reklam politikalarından dolayı sosyal medya platformu Facebook'u bıraktığını açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Hamill, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in doğruyu söylemek yerine kâr etmeyi tercih ettiğini öne sürerek bu nedenle reklam politikasının yalanlar üzerine kurulu olduğunu söyledi. Vatanseverliğin para kazanmaktan daha önemli olduğu zamanlar olduğunu belirten Hamill, "Dünya, bu kararıma karşı 'Kimin umurunda?' diyebilir. Ama ben bu gece rahat uyuyacağım" dedi.