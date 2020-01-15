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Yıldız Savaşçısı Facebook’a karşı!

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Yıldız Savaşçısı Facebook’a karşı!
Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin ünlü oyuncusu Mark Hamill, reklam politikalarından dolayı sosyal medya platformu Facebook'u bıraktığını açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Hamill, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in doğruyu söylemek yerine kâr etmeyi tercih ettiğini öne sürerek bu nedenle reklam politikasının yalanlar üzerine kurulu olduğunu söyledi. Vatanseverliğin para kazanmaktan daha önemli olduğu zamanlar olduğunu belirten Hamill, "Dünya, bu kararıma karşı 'Kimin umurunda?' diyebilir. Ama ben bu gece rahat uyuyacağım" dedi.
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Yıldız Savaşçısı Facebook’a karşı!
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