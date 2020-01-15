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Yoğun kar yağışı 83 cana mal oldu

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Yoğun kar yağışı 83 cana mal oldu
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) son 24 saatte yağan yoğun kar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiğini duyurdu. NDMA'den yapılan açıklamaya göre Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de çığ, heyelan ve çatı çökmesi gibi nedenlerle 55 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 19'u ise Keşmir'in Neelum Vadisi'nde bulunan Sarangan köyünü vuran çığda hayatını kaybetti. NDMA, çığın vurduğu köyde 4 kişinin kar yığınının altından yaralı olarak kurtarıldığını, 10 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Biriken karlar nedeniyle çatıların çökmesi sonucu Belucistan eyaletinde çoğunluğu kadın ve çocuk 20 kişinin öldüğü bilgisi de açıklamada yer aldı. Belucistan'da, geçtiğimiz günlerde de kar nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirmişti. AA
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Yoğun kar yağışı 83 cana mal oldu
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