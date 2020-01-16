ABD, Irak'ta DEAŞ'a karşı ortak operasyonlara yeniden başladı

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Irak ve ABD güçlerinin DEAŞ'a karşı bazı ortak operasyonlar düzenlemeye başladıklarını, ancak bunların sayısının önceki dönemlere kıyasla fazla olmadığını ifade etti.

Iraklı güçlere yeniden askeri eğitim verilmesi için de detaylar üzerinde görüşüldüğünü belirten ABD'li yetkili, eğitim programına kısa sürede başlanabileceğini söyledi.

İRANLA GERİLİM!

ABD, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in konvoyuna hava saldırısı düzenleyerek iki komutanı öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıya karşılık 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ancak can kaybı olmadığını bildirmişti.

Irak'ta görevli ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ise artan gerilim üzerine ülkedeki eğitim faaliyetleri ve operasyonlarını askıya aldığını açıklamıştı.

IRAK MECLİSİ'NİN KARARI!

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta düzenlediği olağanüstü oturumda, ABD dahil ülkedeki tüm yabancı güçlerin askeri varlığının sonlandırılması kararı almıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 10 Ocak'ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde, Meclisin aldığı kararın uygulanması çerçevesinde ABD'den bir heyetin Irak'a gönderilerek, askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturulmasını istemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ise gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığını açıklamıştı.

5 BİN 200 ABD ASKERİ BULUNUYOR

ABD, 2003'te Saddam rejimini devirmek için işgal ettiği Irak'ta Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra Bağdat hükümetinin çağrısı üzerine ABD, yeniden askerlerini Irak'a göndermişti.

ABD ordusu, "ülkede güvenliği sağlamak, Irak güçlerini eğitip donatmak, terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve son olarak İran'ı gözetleme" gibi gerekçelerle halen bu ülkede varlık gösteriyor.

Irak'ın farklı bölgelerindeki 9 askeri üste yaklaşık 5 bin 200 ABD askeri bulunuyor.

