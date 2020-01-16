Avustralya'da yangından kurtulan koala su içerken boğularak öldü

Avustralya'da her gün önüne geçilemeyen yangınlardan dolayı onlarca hayvan etkileniyor.

Elde edilen bilgilere göre, Avustralya'da 28 kişinin ölümüne neden olan yangınlarda şu ana kadar 5 Kıbrıs Adası'nı büyüklüğünde alan yandı.

Adı 'Arnie' olarak duyurulan koala ise yangından kurtarılan koalalar biri. Ancak 'Arnie' yanlış müdahale sonucu verilen suyu içerken boğularak öldü.

Haberi duyuran Animalia Wildlife Shelter isimli hayvan koruma derneği, Avustralya'da yangından kurtulan hayvanlara yapılan müdahale konusunda uyarılarda bulundu.

Derneğin sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada vatandaşların kötü niyetlerinin olmadığı ancak bilgisizlikten kaynaklı hayvanlara zarar verdiklerini söyledi.

Yangından kurtulan hayvanlara verilen suyun geniş bir kapta olması gerektiği söylenirken şişe ile su verilmemesi gerektiği de belirtildi.

Eyaletin bazı kesimlerinde binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı.