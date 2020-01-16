Dersi batırdın pilot amca

ABD'nin Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapan Delta Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı yakıt deposunu ilkokulların da bulunduğu bir yerleşim bölgesinin üstüne boşalttı. Çoğu çocuk en az 60 kişi hastanelik oldu. Delta'dan yapılan yazılı açıklamada, "Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan Şanghay'a gitmek üzere havalanan 89 sefer sayılı uçağın motorunda kalkıştan kısa bir süre sonra bir sıkıntı yaşandı ve uçak geri dönmek zorunda kaldı. Uçağın güvenli iniş ağırlığına ulaşması için gereken normal prosedür gereğince yakıtı boşaltmasının ardından güvenli bir şekilde iniş yaptı" denildi. Yakıtın boşaltıldığı bölgede en az 6 okuldaki öğrencilerin olaydan etkilendiği belirtildi. Los Angeles İtfaiyesi, yaralıların yanık ve solunum sıkıntısı şikâyetleriyle tedavi altına alındığını bildirdi. ABD Federal Havacılık İdaresi de ayrı bir açıklama yaparak, olayın arkasındaki "koşulları ayrıntılı bir şekilde araştırdıklarını" belirterek, uçağın yakıtı kurallara uygun bir şekilde boşaltmamış olabileceğini söyledi. Açıklamada, "Prosedürler uyarınca, bu işlemin belirlenmiş boş alanlara ve yakıtın genellikle parçalara ayrılıp, yere ulaşmadan havaya karıştığı daha yüksek irtifalarda yapılmış olması gerekiyordu" denildi.

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