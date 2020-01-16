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hava saldırısıyla 'yi vurdu

hava saldırısıyla Şeridi'nde 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait hedefleri vurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.1.2020 01:48 ABONE OL
İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kassam Tugayları'na ait bazı noktalar uçak ve helikopterlerden fırlatılan roketlerle vuruldu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, savaş helikopterleri tarafından Hamas'a ait bölgedeki altyapıya yönelik saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'den İsrail tarafına ateş balonlarının atıldığı ve söz konusu hava saldırısının bu nedenle gerçekleştirildiği de belirtildi.

Hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu
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