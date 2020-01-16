Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev görevini bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev liderliğindeki hükümetin tamamıyla istifa ettiği açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ulusal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada yeni anayasa değişikliği için referandum talep etmesinin ardından Rusya hükümeti istifa etme kararı aldı. Putin, önümüzdeki günlerde yeni hükümetin kurulması kararnamesini imzalayacak. Medvedev ise Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olacak. Bu arada Putin, Rusya Başbakanlığı görevine Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin'i aday olarak önerdi.