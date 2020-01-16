Son Dakika Haberi: Her satırı mide bulandırıyor! Onlarca erkeğe tecavüz edip infial yaratmıştı! Ülkesi alarmda...

Reynhard Sinaga isimli 36 yaşındaki sapık, uzun bir zamandır İngiltere gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi durumunda. Ülkeye 12 yıl önce gelen ve 2017 yılında gelen bir ihbar üzerine polis tarafından yakalanan Sinaga'nın 136'sı erkek olmak üzere 159 kişiye cinsel saldırıda bulunması İngiltere'de adeta infial etkisi yaratmıştı. Medya tarafından da bu skandalın üzerine gidilirken, davadan son dakika haberleri peş peşe gelmişti. Endonezya vatandaşı olan sapığın geçtiğimiz hafta sonuçlanan davasında ömür boyu hapis cezası çıkmıştı.

ÜLKESİNİ ALARMA GEÇİRDİ

Sinaga'nın İngiltere'deki seri tecavüzlerle gündeme gelmesi eşcinselliğin yasak olduğu ülkesinde adeta deprem etkisi yarattı.

İşte, tüyler ürperten son dakika haberinin detayları...