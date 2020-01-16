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Haberi: Her satırı mide bulandırıyor! Onlarca erkeğe tecavüz edip infial yaratmıştı! Ülkesi alarmda...

İngiltere, bir süredir 136 erkeğe tecavüz ettiği belirlenen 36 yaşındaki doktora öğrencisi Reynhard Sinaga'yı konuşuyor. Sinaga'nın davası geçtiğimiz hafta sonuçlanmasına karşın, ülke medyası tarafından bu infial yaratın olayın üzerine gidilmeye ve haberleri yapılmaya devam ediyor. Ülke tarihinin en azılı tecavüzcüsü olarak da değerlendirilen Sinaga'nın ülkeye 12 yıl önce geldiği ve toplamda 159 kişiye cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilmişti. 2017 yılında yakalanan sapığın davası ile geçtiğimiz hafta sonuçlanmıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Sinaga'nın İngiltere'deki seri tecavüzlerle gündeme gelmesi eşcinselliğin yasak olduğu ülkesinde de deprem etkisi yarattı.

Giriş Tarihi: 16.1.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 09:33
Son Dakika Haberi: Her satırı mide bulandırıyor! Onlarca erkeğe tecavüz edip infial yaratmıştı! Ülkesi alarmda...

Reynhard Sinaga isimli 36 yaşındaki sapık, uzun bir zamandır İngiltere gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi durumunda. Ülkeye 12 yıl önce gelen ve 2017 yılında gelen bir ihbar üzerine polis tarafından yakalanan Sinaga'nın 136'sı erkek olmak üzere 159 kişiye cinsel saldırıda bulunması İngiltere'de adeta infial etkisi yaratmıştı. Medya tarafından da bu skandalın üzerine gidilirken, davadan haberleri peş peşe gelmişti. Endonezya vatandaşı olan sapığın geçtiğimiz hafta sonuçlanan davasında ömür boyu hapis cezası çıkmıştı.

ÜLKESİNİ ALARMA GEÇİRDİ

Sinaga'nın İngiltere'deki seri tecavüzlerle gündeme gelmesi eşcinselliğin yasak olduğu ülkesinde adeta deprem etkisi yarattı.

İşte, tüyler ürperten son dakika haberinin detayları...

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Son Dakika Haberi: Her satırı mide bulandırıyor! Onlarca erkeğe tecavüz edip infial yaratmıştı! Ülkesi alarmda...
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