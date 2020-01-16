Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Nükleer açıklaması

İran'dan Flaş bir haber ajanslara düştü! İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den dünyayı sarsacak bir açıklama geldi. Ruhani ülkesinin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan önceki dönemlerden bile çok daha fazla zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu açıkladı.

2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleriyle imzalanan anlaşmadan ayrılan ABD'nin ardından gerilen ilişki ile ilgili açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, canlı yayında konuştu.

"DAHA FAZLASINA SAHİBİZ"

Ruhani, "2015 yılında imzalanan anlaşmadan önceki dönemdekinden çok daha fazla zenginleştirilmiş uranyuma sahibiiz. İran üzerinde baskı var fakat ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.