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uçağı iki füzesi ile vuruldu

Giriş Tarihi: 16.1.2020
Ukrayna uçağı iki İran füzesi ile vuruldu
Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının İran'a ait iki füzeyle vurulduğunu gösteren yeni bir görüntü yayınlandı. İranlı bir kişi tarafından çekilip Youtube'a yüklenen ve New York Times gazetesi tarafından analiz edilen yeni görüntüler, 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının 30'ar saniye arayla fırlatılan İran'a ait iki füzeyle vurulduğunu gösteriyor. Füzelerin uçağa yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki bir askeri üsten fırlatıldığı ifade edilen haberde ayrıca, uçağın transponder (uydu alıcı-verici) sinyalinin ilk füzenin uçağı vurduktan sonra devre dışı kaldığı belirtildi. Öte yandan İran, uçağın vurulma anının görüntülerini çeken kişiyi tutukladığını açıkladı. Bu arada, Ukrayna, İran tarafından düşürülen yolcu uçağının kara kutusunun iadesini istedi.
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Ukrayna uçağı iki İran füzesi ile vuruldu
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