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'ta 'ye gelecek olan Angela , Cumhurbaşkanı ile İstanbul'da görüşecek.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.1.2020 19:21 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 19:22 ABONE OL
Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geleceğini ifade etti. Seibert, görüşmede uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkilerin gündemde olacağını belirtti.

Seibert, ziyaret çerçevesinde Merkel ve Erdoğan'ın Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına katılacaklarını da kaydetti.

Bunun yanında, Merkel'in Türk Alman Ticaret Odasının davetine katılarak ekonomi çevreleriyle bir araya geleceği, Türkiye'deki sivil toplum kuruluş temsilcileriyle görüşmesinin de beklendiği aktarıldı.

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Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye geliyor
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