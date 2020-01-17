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'dan Flaş rapor! ABD’de suç işleyen vatandaşlarını kaçırıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan raporda, hükümetinin ülkesinin imajını korumak için, ABD’de ağır suçlara karışan vatandaşlarını yargıdan kaçırdığı bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.1.2020 07:37 ABONE OL
FBI'dan Flaş rapor! Suudi Arabistan ABD’de suç işleyen vatandaşlarını kaçırıyor

Suudi Arabistan'ın ABD'deki faaliyetlerine ilişkin Kongre tarafından talep edilen 29 Ağustos 2019 tarihli raporda, "ABD'de ağır suça karışmış Suudi Arabistan vatandaşları, neredeyse mutlak surette Riyad tarafından ABD'den kaçırılıyor." ifadesi kullanıldı.

Suudi hükümetin, krallığın "ayıbını örtmek" amacıyla böyle bir yönteme başvurduğu belirtilen FBI raporunda, "ABD hükümeti Suudi Arabistan ile doğrudan bu konuyu görüşmez ve bu konuda iş birliğini temin etmezse, Suudi yetkililerin yakın zamanda bu faaliyetlerine son verecekleri mümkün görünmüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Büyük bir kısmı gizli bırakılan raporun kamuya açık kısmında, Suudi yetkililerin vatandaşlarını nasıl kaçırdığına ilişkin bilgilere yer verilmezken, söz konusu çalışma, Riyad'ın ABD'de giriştiği bu tür usulsüzlükleri resmi olarak belgelemesi açısından önem taşıyor.

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FBI'dan Flaş rapor! Suudi Arabistan ABD’de suç işleyen vatandaşlarını kaçırıyor
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