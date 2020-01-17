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Hafter ateşkese uyma sözü verdi

STELYO BERBERAKİS STELYO BERBERAKİS Dünya
Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Hafter ateşkese uyma sözü verdi
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas dün Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le görüştü. Bingazi'deki görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Maas, Hafter'in Berlin'deki Libya Konferansı'nın başarılı olmasına katkı sağlamaya ve prensip olarak konferansa katılmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı. Maas, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi" dedi. Hafter görüşmenin ardından Atina'ya geçti. Bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la bir araya gelecek Hafter'in, Başbakan Kiryakos Mitsotakis'le de görüşmesi bekleniyor. Yunanistan, Berlin'deki Libya toplantısına davet edilmediği için Almanya'ya tepki göstermişti.
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Hafter ateşkese uyma sözü verdi
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