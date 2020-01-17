Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Darbeci Hafter geri adım attı! Putin'e 'Rusya’ya gelmeye hazırım' mektubu

Darbeci Hafter geri adım attı! Putin'e '’ya gelmeye hazırım' mektubu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ’in Devlet Başkanı 'e gönderdiği mektupta, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya'yı ziyaret etmek istediğini belirtirken, “Libya’da barışın sağlanmasına yönelik Moskova’da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 17:44 ABONE OL
Darbeci Hafter geri adım attı! Putin'e 'Rusya’ya gelmeye hazırım' mektubu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya'yı ziyaret etmek istediği bildirildi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Hafter'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup gönderdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, mektupta, "Libya'da barışın sağlanmasına yönelik Moskova'da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz. Başlayan müzakere sürecine devam etmek üzere davetinizi kabul ederek Rusya'yı ziyaret etmeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

Hafter, hafta başında Türkiye ve Rusya'nın gözetiminde Moskova'da yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Rusya'yı terk etmişti.

Yunanistan darbeci Hafter'e kucak açtı! Dikkat çeken hediye

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Darbeci Hafter geri adım attı! Putin'e 'Rusya’ya gelmeye hazırım' mektubu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN