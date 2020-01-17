Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

Son dakika: polisi 'da cemaate saldırdı

polisleri, sabah namazı sonrası işgal altındaki 'te bulunan 'yı basarak cemaate saldırdı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda Filistinli, İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 11:10 ABONE OL
Son dakika: İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

Filistinliler, namazın ardından tekbir ve sloganlar eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusunda yürüdü. Bu sırada Mescid-i Aksa'yı basan çok sayıda İsrail polisi, cemaate saldırarak, bazılarını darbetti.

İSRAİL POLİSİ CEMAATİ ZORLA DIŞARI ÇIKARDI

İsrail polisi, daha sonra Mescid-i Aksa'da bulunan cemaati zorla dışarı çıkardı. Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Bugünkü sabah namazında Kudüs'teki 'Tapınak Tepesi'nde' (Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya verdiği isim) toplanan çok sayıda kişi rahatsızlığa neden oldu ve ulusal sloganlar attı. Polis de rahatsızlık verenleri dağıttı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

CHP döneminde satılan Hoca Yusuf Camii için hukuk süreci başladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN