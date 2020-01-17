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, , ve İngiltere Dışişleri Bakanları bir araya geldi

, , ve İngiltere Dışişleri Bakanları Tahran'da düşürülen yolcu uçağının ardından soruşturmaya nasıl devam edilebileceği konusunda görüşmek üzere 'da bir araya geldi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.1.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 09:38 ABONE OL
İsveç, Ukrayna, Afganistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları bir araya geldi

İsveç, Ukrayna, Afganistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Tahran-Kiev uçuşunu gerçekleştirmek üzere pistten havalanan ve kısa süre sonra İran hava savunma sistemi tarafından düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına yönelik soruşturma hakkında görüşmek üzere Londra'da bir araya geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde yaptığı açıklamada, konsolosluk erişimi, ailelerin ve akrabalara destek verilmesi ve hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti gibi konuların görüşüldüğünü açıkladı. Linde, "En önemli şey ailelerin, akrabaların ihtiyaç duydukları tüm cevapları almasıdır. Şu anda tespit çalışmaları devam ediyor. Doğru ve emin bir şekilde yapılmalıdır. Bu çok zaman alıcı bir süreç ancak bunun doğru yapılması önemli" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, kazada uçakta bulunan toplam 176 kişi hayatını kaybetmişti.

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İsveç, Ukrayna, Afganistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları bir araya geldi
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