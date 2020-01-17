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'te 40 yıl önce şehit edilen Türkmen liderler anıldı

'ın kentinde, 40 yıl önce Baas rejimi tarafından idam edilen Türkmen liderler için anma töreni düzenlendi. ITC Başkanı Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminden sonra Türkmenlerin Irak'taki varlığını yok etmek için her yola başvurulduğunu söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.1.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 13:01 ABONE OL
Kerkük'te 40 yıl önce şehit edilen Türkmen liderler anıldı

Kerkük'teki Musalla Mezarlığında Türkmen lider Necdet Koçak'ın kabri başında düzenlenen törene, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, yerel yetkililer ve çok sayıda Türkmen şehit ailesi katıldı.

ITC Başkanı Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminden sonra Türkmenlerin Irak'taki varlığını yok etmek için her yola başvurulduğunu söyledi.

Salihi, Irak'ı bir savaş alanına dönüştürmeyi planlayanların hedefinde Türkmenlerin de olduğunu dile getirdi.

ITC Başkan Yardımcısı Hasan Turan ise, Irak'ta Saddam Hüseyin yönetimi ve terör örgütlerine yönelik mücadelelerde Türkmenlerin de diğer etnik gruplar kadar kurban verdiğini ifade etti.

Irak'ta Saddam Hüseyin'in başında olduğu Baas rejimi, 16 Ocak 1980'de Türkmen liderler Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, Adil Şerif ve Rıza Demirci'yi idam etmişti.

Iraklı Türkmenler, idam edilen liderlerini her yıl bu tarihte Kerkük ve diğer Türkmen bölgeleri ile yurt dışında düzenledikleri programlarla anıyor.

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Kerkük'te 40 yıl önce şehit edilen Türkmen liderler anıldı
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