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Korkunç görüntüler! Midesinden çıkanlar...

'den gelen bu görüntüler adeta şoke etti! Haftalar sonra bulunan ölü balina hakkındaki gerçek bilim adamlarını korkuttu. Haftalarca önce öldüğü anlaşıldı, tuz bataklığında bulunan beş metrelik canavarın midesi açıldığında ortaya çıkanlar şok etkisi yarattı. İngiltere sahillerine 20 yıla yakın süredir ilk kez bir katil balina vurdu. Yetkililer yapılan incelemede aç olduğu anlaşılan balinanın midesinden büyük plastik parçaları çıktığını açıkladılar.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 10:22 ABONE OL
Korkunç görüntüler! Midesinden çıkanlar...

sahillerine 20 yıla yakın süredir ilk kez bir katil balina vurdu. Yetkililer yapılan incelemede aç olduğu anlaşılan balinanın midesinden büyük plastik parçaları çıktığını açıkladılar.

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Korkunç görüntüler! Midesinden çıkanlar...
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