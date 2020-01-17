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! Sokak ortasında diri diri yaktılar! Dünya sosyal medyada paylaşılan bu görüntüleri konuşuyor

Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden bir tanesi olan ’da küçük bir kız çocuğuna tecavüz eden sapığa yapılan infaz anbean kameralara kaydedildi ve sosyal medyada olarak paylaşıldı. 9 Ocak tarihinde Jarid Cinco Daiz isimli altı yaşında bir kız çocuğu kayboldu. Birkaç gün sonra küçük kızın cesedi Chiapas eyaletindeki bir yolun kenarına atılmış halde bulundu. Vahşi şekilde öldürülen talihsiz kıza öldürülmeden önce tecavüz edildiği ortaya çıktı ve bu olay infial yarattı. Öfkeli köylülerin kıza tecavüz edip öldürmekten suçlanan Alfredo Roblero isimli bir erkeğe yaptıkları ise ülkede olay oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 17.1.2020 08:28 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 08:28 ABONE OL
SON DAKİKA! Sokak ortasında diri diri yaktılar! Dünya sosyal medyada paylaşılan bu görüntüleri konuşuyor

'da sokak ortasında yapılan infaz sosyal medyada olarak paylaşıldı. Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden bir tanesi olan Meksika'da 9 Ocak günü kaybolan 6 yaşındaki küçük kız çocuğunun cansız bedeni yol kenarında bulundu. Vahşi şekilde katledilen talihsiz kıza ölmeden önce tecavüz edildiği ortaya çıktı. Yaşanan korkunç olayın ardından küçük kızı öldürüp tecavüz etmekle suçlanan Alfredo Roblero isimli bir erkek köylülerden tarafından yakalandı ve direğe bağlandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde köylülerin Roblero'yu dövüp işkence ettiği yer alıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KÖYLÜLER SOKAK ORTASINDA DİRİ DİRİ YAKTILAR! ÜLKE BU OLAYI KONUŞUYOR

Meksika'da küçük kıza tecavüz etmekle suçlanan bir erkeğe köylülerin kestiği ceza sosyal medyada paylaşıldı. İşte o görüntüler…

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SON DAKİKA! Sokak ortasında diri diri yaktılar! Dünya sosyal medyada paylaşılan bu görüntüleri konuşuyor
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