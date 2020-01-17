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Lavrov'dan Hafter açıklaması: Söz verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: 'daki ateşkes hakkında Hafter anlaşmaya uygun davranacağını belirtti. Lavrov yaptığı açıklamada Libya ve konusunda çözüme yakın olunduğunu belirtirken darbeci Hafter'in uzlaşmalara uyacağı bilgisini verdi. Ancak bu sabah bile Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ettiği bilgisi gelmişti. İşte Libya ve Suriye konusunda Rusya'dan gelen açıklamalar...

Giriş Tarihi: 17.1.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 12:05 ABONE OL
Lavrov'dan Hafter açıklaması: Söz verdi

"UZLAŞMAYA UYGUN DAVRANACAK"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Berlin süreci, Libya'daki ateşkes görüşmeleri ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Suriye krizinde önemli bir aşamadayız. Hafter uzlaşmaya uygun davranacağını iletti" dedi.

"SURİYE VE LİBYA'DA ÇÖZÜM AŞAMASINDAYIZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Lavrov şunları söyledi: Libya konusunda hatayı İtalya değil, Libya'yı bombalayarak NATO yaptı ve devlet mekanizmasını yok etti. Suriye krizinde siyasi sürecin önemli bir aşamasındayız. Gelişmeler kontrolümüz altında, BM Suriye Temsilcisi Pedersen gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edecek. Libya'da; Hafter bu uzlaşmaya uygun davranacağını belirtti.

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Lavrov'dan Hafter açıklaması: Söz verdi
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