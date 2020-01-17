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Son dakika: Honcharuk istifa etti

Oleksiy Honcharuk istifa etti. İstifa kararını Ukrayna Zelenskiy'nin değerlendireceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 11:18 ABONE OL
Son dakika: Ukrayna Başbakanı Honcharuk istifa etti

Reuters'tan edinilen son dakika haberine göre; Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honçaruk istifa etme karar aldı. Honçaruk'un istifa kararını Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin kararı değerlendireceği belirtildi.

OLEKSİY HONÇARUK KİMDİR?

Oleksiy Honçaruk, Devlet başkanı Volodımır Zelenskıy'in önerisi ile 28 Mayıs 2019 tarihinde devlet başkanlığı ofisinin yöneticisi olarak atandı. Honcharuk, bu görevi Ağustos 2019 tarihine kadar sürdürdü.

29 Ağustos 2019 tarihinde devlet başkanı Zelenskıy tarafından başbakanlık makamına önerilen Honcharuk, mecliste yapılan oylamada 424 oyun 290 tanesini elde ederek ülkenin yeni başbakanı olmuş ve başbakanlık görevini Volodımır Hroysman'dan devraldı. Honcharuk, ülkesinin bu makama gelen en genç başbakanı olmuştu.

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Son dakika: Ukrayna Başbakanı Honcharuk istifa etti
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