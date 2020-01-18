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Kosova’da ‘dışarı çıkmayın’ uyarısı

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Kosova’da ‘dışarı çıkmayın’ uyarısı
Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, önceki gece hava kirliliği seviyesinin çok yüksek olması nedeniyle, gerekmedikçe sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu. Açıklamada, "Başta kalp ve akciğer hastalıkları bulunanlar olmak üzere, gerekmedikçe sokağa çıkmayın" ifadelerine yer verildi. Başkent Priştine'de, kirli havanın insan sağlığını tehdit edici seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da sağlık kuruluşları kirli havaya karşı alınması gereken önlemlere yönelik uyarılara devam ediyor. Furkan HAYKIR / PRİŞTİNE
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Kosova’da ‘dışarı çıkmayın’ uyarısı
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