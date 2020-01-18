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/YPG, 'lı kadınları fuhuşa zorluyor!

Terör örgütü /YPG'dan bir iğrençlik daha! PKK'lı teröristlerin, El-Hol kampından kaçmalarını sağladıkları çoğu Rusya uyruklu terör örgütü mensubu kadınları para karşılığı fuhuş için pazarladığı belirtildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 18.1.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 12:34 ABONE OL

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; birçok defa terör örgütü DEAŞ ile işbirliği yapan PKK/YPG'nin, DEAŞ'lı kadınlarla ilgili gayriahlaki faaliyetler de yürüttüğü ortaya çıktı. PKK/YPG'li teröristlerin, son olarak çoğu Rusya uyruklu DEAŞ mensubu kadınları para karşılığı fuhuş için pazarladığı bilgisi paylaşıldı.

8 BİN DOLAR ALDILAR

DEAŞ'lı kadınların Haseke yakınlarındaki El-Hol kampından kaçmalarını sağlayan PKK/YPG'li teröristlerin ardından Haseke'nin Kerifati Şarabin köyünde DEAŞ'lı 3 kadını pazarlayıp, karşılığında 8 bin dolar aldıkları öğrenildi. Kadınları pazarlayan teröristlerin, parayı işbirliği yaptıkları terörist grubuyla paylaşmayı reddetmesi üzerine de aralarında kavga çıktığı ve kavgada 7 PKK'lının öldüğü öğrenildi.

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PKK/YPG, DEAŞ'lı kadınları fuhuşa zorluyor!
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